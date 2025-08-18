Eltűnt egy 15 éves lány Baranyában – merre jársz Kitti?

A Szigetvári Rendőrkapitányság körözést adott ki Albert Kitti Klaudia eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2010. január 13-án született Szigetváron, eltűnését 2025. augusztus 17-én jelentették, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Albert Kitti Klaudia fotóját a rendőrség is megosztotta.

Forrás: police.hu

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Egy megosztás is segíthet, hogy minél többen lássák a felhívást és hozzájáruljanak a kislány biztonságos hazatéréséhez.