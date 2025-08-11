33 perce
7 éves kislány tűnt el Baranyában – történetét azóta is homály fedi
Szörnyű titkokat rejt a múlt.
Illusztráció.
Fotó: Laufer László
2004.06.13-án adott ki körözést a Mohácsi Rendőrkapitányság Gojkovics Krisztina eltűnése ügyében, azóta pedig senki nem tud semmit a hollétéről. Az eltűnésekor 7 éves kislány Mohácson született, 1996. július 24-én, jövőre ünnepelné a 30. születésnapját. Emlékét egy fekete-fehér fotó őrzi, amelyet a police.hu-n is megosztottak, hátha valaki felismerné Krisztinát, kinek történetét már valószínűleg örökre homály fedi.
Személyleírás:
Testmagassága 150 cm alatti, testsúlya 21–30 kg. Szőke, hullámos, vállig érő hajjal rendelkezik, arca kerek, szemöldöke ívelt, bőrszíne fehér.
Eltűnésekor viselt ruházat:
Fehér, oldalán fekete, fűzős cipő (méret: 31)
Fekete–kék kockás hosszú nadrág
Szürkésfehér, rövid ujjú póló, „Dragon Ball” mintával