7 éves kislány tűnt el Baranyában – történetét azóta is homály fedi

2004.06.13-án adott ki körözést a Mohácsi Rendőrkapitányság Gojkovics Krisztina eltűnése ügyében, azóta pedig senki nem tud semmit a hollétéről. Az eltűnésekor 7 éves kislány Mohácson született, 1996. július 24-én, jövőre ünnepelné a 30. születésnapját. Emlékét egy fekete-fehér fotó őrzi, amelyet a police.hu-n is megosztottak, hátha valaki felismerné Krisztinát, kinek történetét már valószínűleg örökre homály fedi.

Forrás: police.hu

Személyleírás:

Testmagassága 150 cm alatti, testsúlya 21–30 kg. Szőke, hullámos, vállig érő hajjal rendelkezik, arca kerek, szemöldöke ívelt, bőrszíne fehér.

Eltűnésekor viselt ruházat:

Fehér, oldalán fekete, fűzős cipő (méret: 31)

Fekete–kék kockás hosszú nadrág

Szürkésfehér, rövid ujjú póló, „Dragon Ball” mintával