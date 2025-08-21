Eltűnt tegnap egy kamasz lány Baranyában – a 13 éves Fanniért aggódik mindenki

A rendőrség hivatalos adatai szerint László Kármen Fanni 2012. február 17-én született, Szigetváron. 156–160 centiméter magas, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű, kerek arcformájú. A police.hu adatai szerint augusztus 20-án eltűnt.

Eltűnt László Kármen Fanni. Forrás: Police.hu

Az eltűnés körülményeiről egyelőre nem adtak ki részletesebb tájékoztatást, de a hatóságok a lakosság segítségét kérik: aki bármit tud a lány hollétéről, az azonnal hívja a Komlói Rendőrkapitányságot a 72/582-446-os telefonszámon.

Amint arról beszámoltunk, nemrégiben egy másik baranyai kamaszlány, a 15 éves Kitti eltűnését is nyilvánosságra hozták – őt máig keresik, a police.hu-n található körözési adatlapja továbbra is elérhető.