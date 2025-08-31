Eltűntek Baranyában: rejtélyek, amelyekre máig nincs válasz

Az Amnesty International kezdeményezésére 2000-ben hirdették meg először augusztus 30-át az eltűntek világnapjaként. A nemzetközi emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet mindazokra, akik fegyveres konfliktusokban, természeti katasztrófákban, bűncselekmények áldozataként vagy önkéntes eltávozásuk következtében vesznek el a világban. Az eltűnés mindig sokkal több egyetlen ember hiányánál: családok élete törik derékba, közösségek maradnak válaszok nélkül.

Nekik is jár egy világnap: augusztus 30., az eltűntek világnapja

Fotó: MW

Az eltűntek világnapja hazánkban is fontos

Hazánkban évente 13–14 ezer ember eltűnését jelentik be, közülük 8–9 ezer gyermek. A statisztikák szerint a többség néhány napon belül előkerül, ám mindig akadnak olyan ügyek, amelyek hosszú hónapok vagy akár évek óta megoldatlanok. A Magyar Vöröskereszt keresőszolgálata nemcsak a külföldön eltűnt családtagok felkutatásában segít, hanem a nemzetközi Vöröskereszt hálózatával együttműködve olyan esetekben is közreműködik, amikor a háborúk vagy természeti katasztrófák sodorják el az embereket.

Mindig aktuális marad – sajnos Baranyában is

Baranyában az utóbbi időben több megdöbbentő eltűnés borzolta fel a közvéleményt. A pécsi születésű Bogdán Imre május óta nem adott életjelet magáról; a fiatal férfit ismeretlen körülmények között vesztették nyoma. Két éve hiába keresik a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét, Dr. Zágony Rudolfot, aki egy augusztusi délelőttön tűnt el nyomtalanul, miközben feleségével sétált haza. A professzor története máig az egyik legrejtélyesebb eltűnés a térségben. Az elmúlt hetekben két fiatal lány is eltűnt a megyéből: a mindössze 13 éves László Kármen Fanni, akit augusztus 20-án láttak utoljára, valamint a 15 éves Albert Kitti Klaudia, aki augusztus 17-én tűnt el Szigetváron. Mindkettőjük keresésére körözést adott ki a rendőrség, körözési adatlapjuk azonban már nem aktív, így bízunk benne, hogy épségben előkerültek.

Vannak azonban olyan eltűntek is, akiket évtizedek óta nem találtak meg – róluk korábban külön cikket is írtunk. Baranyában a leghosszabb ideje eltűnt személyek között van Hajzer Lajos, aki 1997. július 29-én tűnt el Pécsen, és azóta sem adott életjelet magáról. Hasonlóan hosszú ideje keresik Major Gyulát is, akinek 2000-ben veszett nyoma. A körözési listán a legidősebb Varga István, aki 2005 nyarán, 83 évesen tűnt el.