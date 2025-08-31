augusztus 31., vasárnap

Folyamatosan tűnnek el baranyaiak

1 órája

Eltűntek Baranyában: rejtélyek, amelyekre máig nincs válasz

Címkék#rejtély#eltűnés#rendőrség#bűncselekmény

Az eltűntek világnapja augusztus 30. Ez a nap azok előtt kíván tisztelegni, akik nyomtalanul tűntek el, és akik után hozzátartozóik évek óta hiába kutatnak. Az eltűntek világnapja fő üzenete az, hogy az eltűnés nemcsak egyéni tragédia, hanem társadalmi felelősség is. Sajnos a probléma aktuális és jelenvaló Baranyában is.

Jusztin Levente

Az Amnesty International kezdeményezésére 2000-ben hirdették meg először augusztus 30-át az eltűntek világnapjaként. A nemzetközi emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet mindazokra, akik fegyveres konfliktusokban, természeti katasztrófákban, bűncselekmények áldozataként vagy önkéntes eltávozásuk következtében vesznek el a világban. Az eltűnés mindig sokkal több egyetlen ember hiányánál: családok élete törik derékba, közösségek maradnak válaszok nélkül.

Augusztus 30. – az eltűntek világnapja
Nekik is jár egy világnap: augusztus 30., az eltűntek világnapja
Fotó: MW

Az eltűntek világnapja hazánkban is fontos

Hazánkban évente 13–14 ezer ember eltűnését jelentik be, közülük 8–9 ezer gyermek. A statisztikák szerint a többség néhány napon belül előkerül, ám mindig akadnak olyan ügyek, amelyek hosszú hónapok vagy akár évek óta megoldatlanok. A Magyar Vöröskereszt keresőszolgálata nemcsak a külföldön eltűnt családtagok felkutatásában segít, hanem a nemzetközi Vöröskereszt hálózatával együttműködve olyan esetekben is közreműködik, amikor a háborúk vagy természeti katasztrófák sodorják el az embereket.

Mindig aktuális marad – sajnos Baranyában is

Baranyában az utóbbi időben több megdöbbentő eltűnés borzolta fel a közvéleményt. A pécsi születésű Bogdán Imre május óta nem adott életjelet magáról; a fiatal férfit ismeretlen körülmények között vesztették nyoma. Két éve hiába keresik a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét, Dr. Zágony Rudolfot, aki egy augusztusi délelőttön tűnt el nyomtalanul, miközben feleségével sétált haza. A professzor története máig az egyik legrejtélyesebb eltűnés a térségben. Az elmúlt hetekben két fiatal lány is eltűnt a megyéből: a mindössze 13 éves László Kármen Fanni, akit augusztus 20-án láttak utoljára, valamint a 15 éves Albert Kitti Klaudia, aki augusztus 17-én tűnt el Szigetváron. Mindkettőjük keresésére körözést adott ki a rendőrség, körözési adatlapjuk azonban már nem aktív, így bízunk benne, hogy épségben előkerültek.

Vannak azonban olyan eltűntek is, akiket évtizedek óta nem találtak meg – róluk korábban külön cikket is írtunk. Baranyában a leghosszabb ideje eltűnt személyek között van Hajzer Lajos, aki 1997. július 29-én tűnt el Pécsen, és azóta sem adott életjelet magáról. Hasonlóan hosszú ideje keresik Major Gyulát is, akinek 2000-ben veszett nyoma. A körözési listán a legidősebb Varga István, aki 2005 nyarán, 83 évesen tűnt el.

Az eltűntek világnapja nemcsak a múlt, hanem a jelen tragédiáira is figyelmeztet. A hiány mögött mindig arcok, családok, sorsok állnak. A lakosság közreműködése, egy-egy megosztás vagy bejelentés életet menthet, hiszen minden információ közelebb vihet ahhoz, hogy valaki biztonságban hazatérjen.

 

