Figyelem! Újra feltűnt az emberkereskedő Baranyában – a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel

Alig pár hónapja számoltunk be arról, hogy lekerült a rendőrségi körözési adatlapja a police.hu-ról Fontos Jánosnak, a pécsi születésű bűnözőnek. Mint kiderült, Fontos János igazi neve valószínűleg Orsós János, korábban emberkereskedelem miatt is kereshették az 51 éves férfit.

Balra Fontos, jobbra pedig Orsós János, akit korábban emberkereskedelemmel vádoltak.

Forrás: police.hu

A bűnözőt évekig kereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, majd lekerült a neve a körözési toplistáról.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett férfi elfogató parancs alapján történő körözését a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság visszavonta. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni.

– válaszolta a rendőrség akkor a megkeresésünkre. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi újra feltűnt a színen, ugyanis a Pécsi Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot adatott ki ellene kábítószer-kereskedelem miatt 2025. július 22-én.

Emberkereskedelem miatt is kereshették?