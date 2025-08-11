7 órája
Figyelem! Újra feltűnt az emberkereskedő Baranyában – a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel
Fontos János, alias Orsós János ismét a rendőrség célkeresztjében. Emberkereskedelemben is része lehetett a pécsi bűnözőnek.
Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a baranyai bűnözőre.
Forrás: MW/Illusztráció
Alig pár hónapja számoltunk be arról, hogy lekerült a rendőrségi körözési adatlapja a police.hu-ról Fontos Jánosnak, a pécsi születésű bűnözőnek. Mint kiderült, Fontos János igazi neve valószínűleg Orsós János, korábban emberkereskedelem miatt is kereshették az 51 éves férfit.
A bűnözőt évekig kereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, majd lekerült a neve a körözési toplistáról.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett férfi elfogató parancs alapján történő körözését a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság visszavonta. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni.
– válaszolta a rendőrség akkor a megkeresésünkre. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi újra feltűnt a színen, ugyanis a Pécsi Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot adatott ki ellene kábítószer-kereskedelem miatt 2025. július 22-én.
Emberkereskedelem miatt is kereshették?
A pécsi születésű Fontos János pszichoaktív és új pszichoaktív anyagokkal való visszaélés miatt került a rendőrség célkeresztjébe, 2014-ben azonban emberkereskedelem miatt ítélhették el. Az nlc.hu cikke szerint egy Kozee Sleep nevű brit bútorgyártó cég, amely olyan áruházláncoknak szállított be, mint a John Lewis, a Next és a Dunelm Mill, magyar munkásokat alkalmazott, akiket rabszolgaként tartott. A cég tulajdonosa, Mohammed Rafik, emberkereskedelem vádjával állt bíróság elé. A cikk szerint a magyar munkásokat két magyar állampolgár, Orsós János és Illés Ferenc közvetítette ki, így társtettesként Orsós János 2014-ben öt év börtönbüntetést kapott. Az ügyészség szerint a munkások kizsákmányolása tudatos volt, és a gyár tulajdonosa is tisztában volt a helyzettel.