augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korábban börtönben is ült

7 órája

Figyelem! Újra feltűnt az emberkereskedő Baranyában – a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel

Címkék#Orsós János#törvényszék#rendőrség#emberkereskedelem

Fontos János, alias Orsós János ismét a rendőrség célkeresztjében. Emberkereskedelemben is része lehetett a pécsi bűnözőnek.

Bama.hu
Figyelem! Újra feltűnt az emberkereskedő Baranyában – a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a baranyai bűnözőre.

Forrás: MW/Illusztráció

Alig pár hónapja számoltunk be arról, hogy lekerült a rendőrségi körözési adatlapja a police.hu-ról Fontos Jánosnak, a pécsi születésű bűnözőnek. Mint kiderült, Fontos János igazi neve valószínűleg Orsós János, korábban emberkereskedelem miatt is kereshették az 51 éves férfit. 

emberkereskedelem
Balra Fontos, jobbra pedig Orsós János, akit korábban emberkereskedelemmel vádoltak.
Forrás: police.hu

A bűnözőt évekig kereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, majd lekerült a neve a körözési toplistáról. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett férfi elfogató parancs alapján történő körözését a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság visszavonta. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni.

– válaszolta a rendőrség akkor a megkeresésünkre. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi újra feltűnt a színen, ugyanis a Pécsi Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot adatott ki ellene kábítószer-kereskedelem miatt 2025. július 22-én.

Emberkereskedelem miatt is kereshették?

A pécsi születésű Fontos János pszichoaktív és új pszichoaktív anyagokkal való visszaélés miatt került a rendőrség célkeresztjébe, 2014-ben azonban emberkereskedelem miatt ítélhették el. Az nlc.hu cikke szerint egy Kozee Sleep nevű brit bútorgyártó cég, amely olyan áruházláncoknak szállított be, mint a John Lewis, a Next és a Dunelm Mill, magyar munkásokat alkalmazott, akiket rabszolgaként tartott. A cég tulajdonosa, Mohammed Rafik, emberkereskedelem vádjával állt bíróság elé. A cikk szerint a magyar munkásokat két magyar állampolgár, Orsós János és Illés Ferenc közvetítette ki, így társtettesként Orsós János 2014-ben öt év börtönbüntetést kapott. Az ügyészség szerint a munkások kizsákmányolása tudatos volt, és a gyár tulajdonosa is tisztában volt a helyzettel.​

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu