Döbbenet

4 órája

Erre már tényleg nincsennek szavak: 9 éves unokahúgát molesztálta a huszonéves férfi

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a szexuális erőszak bűntette miatt indult bűntetőügyben fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

Bama.hu
Az ügyészség közleménye szerint a somogyi kis településen élő huszonéves férfi nem rendelkezett internet szolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál. Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt. A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. 

A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének. Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható. 

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett

. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

 

