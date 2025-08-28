augusztus 28., csütörtök

Sok a baleset

56 perce

Súlyosan megsérült a 76 éves nő, aki elütött a futár – veszélyben a gyalogosok Pécsen

Címkék#biztonság#gyalogos#ételfutár#hölgy#veszély#fegyelem

Az utóbbi években látványosan megnőtt a kerékpáros, rolleres és robogós ételfutárok száma Pécsen. A gyors házhoz szállítás kényelmes megoldás a megrendelőknek, ám a közlekedési fegyelem hiánya egyre több problémát, balesetet okoz a mindennapokban. Így közlekednek az ételfutárok!

Tóth Viktória

Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk az ételfutárok témájával, azzal, hogy egyre több köztük a külföldi származású. Akik közül sokan nem beszélnek egyáltalán magyarul – egyesek még angolul sem – s nem ismerik az alapvető KRESZ-szabályokat. Olvasóink közül is sokan tapasztalják, hogy a futárok gyakran a forgalmi szabályokat figyelmen kívül hagyva, járdán, gyalogos-átkelőn vagy akár a szűk belvárosi utcákon nagy sebességgel haladnak. A balesetveszély pedig nemcsak elméleti, az elmúlt években több sérüléses eset is történt Baranyában.

Kerékpáros ételfutár
Kerékpáros ételfutár a sétálóutcában (illusztráció)
Fotó: MW

Ételfutár ütött el egy idős hölgyet

Legutóbb, augusztus 26-án Pécs belvárosában, a Ferencesek utcájában ütött el egy kerékpáros futár egy 76 éves asszonyt. Az idős nő súlyosan megsérült, lapunk információi szerint eltört a karja. A probléma nem egyedi. Az ország más nagyvárosaiból is gyakran érkeznek panaszok arra, hogy a futárok a gyorsaság kényszerében nem tartják be a KRESZ előírásait, sokszor saját és mások testi épségét is veszélyeztetve. Pécsen különösen a szűk belvárosi utcák és a sétálóövezetek jelentenek kockázatot, ahol gyalogosok, turisták és futárok osztoznak ugyanazon a szűk utcán.

– A belvárosban sétáltunk, amikor a Ferencesek utcájában rendőrautókra és mentőre lettünk figyelmesek. A mentőben láthatóan éppen elláttak valakit, míg az utcán egy külföldi biciklis futárral beszéltek éppen a rendőrök – osztotta meg tapasztalatait olvasónk. – Gyakran járok erre, és sajnos gyakori, hogy a kerékpárosok nagyon gyorsan mennek, főleg a lejtőn lefelé.

Márciusban pedig valaki videóra is felvette, hogy Pécsen a Búza térnél egy biciklis futár őrült módjára vágott át a zebrán, megelőzve egy, a zebra előtt álló autót, és centikkel elkerülve a gyalogosokat. Ekkor szerencsére nem történt tragédia. A közlekedési szabályok természetesen a futárokra is vonatkoznak, és a rendőrség folyamatosan figyeli a szabályszegőket. Ám a mindennapi tapasztalat azt mutatja: a gyalogosok biztonsága érdekében sokkal nagyobb fegyelemre és odafigyelésre lenne szükség.

20241107_132631_HBCP3082
Fotó: MW

Szabad a belvárosi sétálóutcában biciklizni?

A balesetek kapcsán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán szabályos-e a pécsi, belvárosi sétáló utcákban – Ferencesek utcája, Király utca – kerékpározni. Valószínűleg sokan nem örülnek a válasznak, de a helyzet az, hogy igen. Korábban a városházát kérdeztük erről, akik azt válaszolták, hogy a kerékpáros közlekedés jelenleg nem tiltott a Király utcában, de maximum 10 km/h sebességgel lehet közlekedni. Ám a balesetek gyakorisága, és súlyossága azt mutatja, hogy ezt sokan nem tartják be.

 

