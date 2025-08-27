augusztus 27., szerda

Újabb baleset

1 órája

Ez már kegyetlen: kamion csattant össze autóval a Zsolnay negyednél

Címkék#kamion#baleset#Zsolnay negyed#Mecsekszabolcs#szalmabála#teherautó

Nem csillapodnak a kedélyek, tovább tart az őrült szerda.

Bama.hu
Ez már kegyetlen: kamion csattant össze autóval a Zsolnay negyednél

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Vida Marton Peter

Újabb baleset történt Baranya vármegyében, azon belül is Pécsen, a Zsolnay Vilmos utcában, ahol információink szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A baleset kapcsán rendőrségi bejelentés nem történt, tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, így vélhetően nem volt súlyos az ütközés. 

A Waze felhasználói is jelentették a balesetet.
Forrás: Waze

Az érintett szakaszon jelenleg is útfelújítások zajlanak, ez zavarja meg az autósokat?

Vasárnap délelőtt a Zsolnay Vilmos utcában és a Mohácsi út találkozásánál alakult ki jelentős forgalmi torlódás, amikor egy busz és egy kisteherautó ütközött össze az útfelújítás alatt álló szakaszon. A buszon egy utas könnyebben megsérült.

Sajnos a szerdai nap során sem ez volt az első baleset, Versendnél egy 80 éves férfi szaladt bele egy szalmabálákat szállító teherautóba, míg Mecsekszabolcsról egy motoros baleset kapcsán kaptunk friss információkat.

 

