Ez már kegyetlen: kamion csattant össze autóval a Zsolnay negyednél

Újabb baleset történt Baranya vármegyében, azon belül is Pécsen, a Zsolnay Vilmos utcában, ahol információink szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A baleset kapcsán rendőrségi bejelentés nem történt, tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, így vélhetően nem volt súlyos az ütközés.

A Waze felhasználói is jelentették a balesetet.

Forrás: Waze

Az érintett szakaszon jelenleg is útfelújítások zajlanak, ez zavarja meg az autósokat?

Vasárnap délelőtt a Zsolnay Vilmos utcában és a Mohácsi út találkozásánál alakult ki jelentős forgalmi torlódás, amikor egy busz és egy kisteherautó ütközött össze az útfelújítás alatt álló szakaszon. A buszon egy utas könnyebben megsérült.