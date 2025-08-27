1 órája
Ez már kegyetlen: kamion csattant össze autóval a Zsolnay negyednél
Nem csillapodnak a kedélyek, tovább tart az őrült szerda.
Illusztráció.
Forrás: MW
Fotó: Vida Marton Peter
Újabb baleset történt Baranya vármegyében, azon belül is Pécsen, a Zsolnay Vilmos utcában, ahol információink szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A baleset kapcsán rendőrségi bejelentés nem történt, tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, így vélhetően nem volt súlyos az ütközés.
Az érintett szakaszon jelenleg is útfelújítások zajlanak, ez zavarja meg az autósokat?
Vasárnap délelőtt a Zsolnay Vilmos utcában és a Mohácsi út találkozásánál alakult ki jelentős forgalmi torlódás, amikor egy busz és egy kisteherautó ütközött össze az útfelújítás alatt álló szakaszon. A buszon egy utas könnyebben megsérült.
Tragikus szerda: szalmabálákat szállító teherautó és személygépkocsi ütközött Mohács felé
Sajnos a szerdai nap során sem ez volt az első baleset, Versendnél egy 80 éves férfi szaladt bele egy szalmabálákat szállító teherautóba, míg Mecsekszabolcsról egy motoros baleset kapcsán kaptunk friss információkat.
Súlyos motorbaleset Baranyában − mentő érkezett a helyszínre