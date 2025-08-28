Ez valami borzalom: Mohácson is baleset történt

Szerda este tovább folytatódott a káosz, amely egész nap jelen volt Baranya vármegye útjain: információink szerint egy busz és egy személyautó ütközött össze Mohácson, a Pécsi úton a benzinkút és a Busó-körforgalom közelében. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette értesüléseinket a baleset kapcsán. Úgy tudjuk, hogy szerencsére személyi sérülés nem történt.