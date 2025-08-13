3 órája
Ezt meg miért? Fiatal gesztenyefát tört ki egy vandál
A BIOKOM NKft. számolt be arról, hogy milyen gaztettet követett el valaki Pécsen, a Szent István téren.
A kitört vadgesztenyefa csemete
Forrás: BIOKOM Nkft.
Idén tavasszal ültetett el a városüzemeltetési cég 22 kis facsemetét a kedvelt pécsi közterületen, ugyanis a Szent István tér ikonikus vadgesztenyefáinak jelentős része már elöregedett, több példány az elmúlt években el is száradt. Éppen ezért folyamatosan pótolják a fákat, az elöregedett fák pótlása ütemezetten, több szakaszban történik.
Szerda délelőtt ismertette a cég, hogy sajnos az egyik fiatal facsemete rongálás áldozatává vált. A BIOKOM rendőrségi feljelentést tett. S a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint az elkövetőt sikerült hamar beazonosítani és elfogni.
A kitört fát, valamint további egyedeket is az őszi faültetési szezonban pótolják majd a tervek szerint.