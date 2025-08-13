Ezt meg miért? Fiatal gesztenyefát tört ki egy vandál

Idén tavasszal ültetett el a városüzemeltetési cég 22 kis facsemetét a kedvelt pécsi közterületen, ugyanis a Szent István tér ikonikus vadgesztenyefáinak jelentős része már elöregedett, több példány az elmúlt években el is száradt. Éppen ezért folyamatosan pótolják a fákat, az elöregedett fák pótlása ütemezetten, több szakaszban történik.

Szerda délelőtt ismertette a cég, hogy sajnos az egyik fiatal facsemete rongálás áldozatává vált. A BIOKOM rendőrségi feljelentést tett. S a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint az elkövetőt sikerült hamar beazonosítani és elfogni.

A kitört fát, valamint további egyedeket is az őszi faültetési szezonban pótolják majd a tervek szerint.