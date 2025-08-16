1 órája
Fejtetőn állt meg a felborult autó a 66-os úton (FRISSÍTVE)
Felborult egy személyautó a 66-os főúton, a Pécshez tartozó Árpádtető és Mánfa között - tájékoztatott a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem.
A tetején állt meg a jármű, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni. A pécsi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították a gépkocsit. Egy sávon halad a forgalom a baleset helyszínén, ahova a mentők is megérkeztek.
A balesettel kapcsolatosan megkerestük a rendőrséget, hírünket az tájékoztatásukkal később bővítjük.
Frissítés:
Érdeklődésünkre a rendőrség megerősítette a balesetről szóló információt. A részletekről szólva az ügyeletesek elmondták, hogy a szóban forgó útszakaszon a jármű vélhetően megcsúszott, így tért le az útról és felborult. A tájékoztatás szerint a balesetben nem sérült meg senki.
A helyszínelést követően a forgalom mindkét irányba megindulhatott.