Fejtetőn állt meg a felborult autó a 66-os úton (FRISSÍTVE)

Felborult egy személyautó a 66-os főúton, a Pécshez tartozó Árpádtető és Mánfa között - tájékoztatott a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem.

A tetején állt meg a jármű, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni. A pécsi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították a gépkocsit. Egy sávon halad a forgalom a baleset helyszínén, ahova a mentők is megérkeztek.

A balesettel kapcsolatosan megkerestük a rendőrséget, hírünket az tájékoztatásukkal később bővítjük.

Frissítés:

Érdeklődésünkre a rendőrség megerősítette a balesetről szóló információt. A részletekről szólva az ügyeletesek elmondták, hogy a szóban forgó útszakaszon a jármű vélhetően megcsúszott, így tért le az útról és felborult. A tájékoztatás szerint a balesetben nem sérült meg senki.

A helyszínelést követően a forgalom mindkét irányba megindulhatott.