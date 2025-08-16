augusztus 16., szombat

Újabb baleset

15 perce

Felborult egy autó Kárász közelében – négyen utaztak benne

Kárász közelében forgalmi akadály van.

Bama.hu
Felborult egy autó Kárász közelében – négyen utaztak benne

A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Szakony Attila

Lesodródott az úttestről és a szántóföldön, a tetején állt meg egy személyautó a 6541-es úton, a Baranya vármegyei Kárász közelében szombat este. A járműben négyen utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, a mentők megvizsgálták őket. A komlói hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.


 

