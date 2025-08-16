Felborult egy autó Kárász közelében – négyen utaztak benne

Lesodródott az úttestről és a szántóföldön, a tetején állt meg egy személyautó a 6541-es úton, a Baranya vármegyei Kárász közelében szombat este. A járműben négyen utaztak, mindannyian ki tudtak szállni, a mentők megvizsgálták őket. A komlói hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat.