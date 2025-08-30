Az iskolakezdést is érinti − ennyit csúsznak a Pécsen a forgalmas útszakaszt érintő munkálatok

Több olvasónk is érdeklődött, hogy nincs-e információnk arról, hogy mikor nyithatják meg újra az autós forgalom előtt Pécsen, a Légyszergyár utcában található vasúti átjárót, amelyet a burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok miatt zártak le. Az első információk arról szóltak, hogy az augusztus 4-én kezdődő munkálatok augusztus 31-ig tartanak, ám most kiderült, hogy egy kicsi tovább kell várnunk.

Jelenleg felújítási munkálatok zajlanak a Légyszergyár utcánál lévő vasúti átjárónál.

Forrás: Google Maps

Az új iskolai tanév már javában zajlik, mire véget érnek a felújítási munkálatok

A helyi lakosok aggódnak amiatt, hogy az iskolakezdésbe is belelóg majd a felújítási munkálatok vége, kiderült, hogy félelmük nem volt alaptalan. Az E.ON-hoz fordultunk annak kapcsán, hogy mennyit csúszhatnak az eredetileg 31-ig tervezett renoválások − a cég pedig az alábbi válaszlevelet juttatta el szerkesztőségünkbe.

Az augusztus 4-én kezdődő pécsi Légyszeszgyár utcát érintő gázrekonstrukciós munkálatokat, az útburkolat helyreállításával, előreláthatólag szeptember 5-én fejezi be az E.ON Hungária Csoport. Ezzel egy időben a vasúti átjáró is újra megnyílik az autós forgalom számára. Az E.ON mindent megtesz azért, hogy a lakosság ellátásbiztonságát szolgáló munkák a lehető leggyorsabban, a környéken élők és az autósok számára a legkisebb kellemetlenséget okozva valósuljanak meg. Továbbá köszöni a lakosok és az arra közlekedők türelmét.

Úgy tűnik tehát, hogy egy pár nappal tovább tartanak majd a környéken élők megpróbáltatásai.