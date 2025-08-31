Újra a bíróság elé áll a pécsi perecárus borzalmas gyilkossági ügyének vádlottja

A megrázó gyilkosság ügyének vádirata szerint az egykor minden pécsi által ismert Széchenyi téri perecárus, a sértett férfi a felesége halála után egyedül élt pécsi társasházi lakásában. Az általa korábban, látásból ismert vádlottat 2022 decemberében fogadta be lakóhelyére. A sértett engedélyével a vádlott barátnője is a lakásba költözött 2023 tavaszán.

Gyilkosság áldozata lett az egykor minden pécsi által ismert Széchenyi téri perecárus.

A lakók nyugalmát a vádlott barátnőjének beköltözéséig nem zavarták, azonban onnantól kezdve mindennapossá váltak a zajongások, randalírozások. A sértett pszichiátriai beteg volt, a kormányhivatal gyámügyi osztálya intézkedéseket tett a gondnoksági ügyében, de az eljárás a sértett haláláig nem zárult le.

2023. december 26-án, azaz karácsony másnapján illetve az azt megelőző egy-két napos időszakban a vádlott a lakásban a sértettet szinte folyamatosan bántalmazta, ököllel ütötte, lábbal több ízben megrúgta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd megfojtotta.

Felfoghatatlanul brutális gyilkosság

A sértettnek a bántalmazás során a fején, nyakán, mellkasán, hasán, bal és jobb felső és alsó végtagjain, háti felszínén összesen 84 sérülése keletkezett nagy erejű, tompa erőbehatásoktól (ütés, rúgás, megtaposás), nagyobb felületű eszközzel való bántalmazás és leforrázás következtében. A sértett halálát fulladás okozta, amikor a vádlott két kézzel szorította meg a nyakát. A sértett sérülései az átlagosnál nagyobb szenvedéssel jártak – ismertette a bíróság a vádiratban foglaltakat.

A Pécsi Törvényszék a heti tárgyalási jegyzékében jelezte, hogy a bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást az ügyben kedden.