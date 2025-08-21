augusztus 21., csütörtök

Gyógyszertárban akart droghoz jutni a szerhasználó komlói férfi

Címkék#drog#rendőrség#elfogás

Kaszás Endre

Augusztus 16-án délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik Balaton-parti városban egy 21 éves komlói férfi bántalmazta barátnője édesanyját, aki megsérült. A rendőrök negyedórán belül kézre kerítették az elkövetőt, és előállították - tájékoztatott a police.hu.

A vele szemben alkalmazott kábítószergyorsteszt pozitív lett. A nyomozók súlyos testi sértés bűntette, valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.

A gyanúsításán kiderült, hogy aznap délután, elfogása előtt egy gyógyszertárba is megpróbált bejutni oly módon, hogy megrongálta a fotocellás üvegajtaját, és úgy akart betörni, hogy gyógyszert emeljen el. A férfinak lopás kísérlete miatt is felelnie kell.

 

