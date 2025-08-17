Tragédiák sorozata
Gyötrelmes éjszaka Baranyában: kigyulladt egy autó az 57-esen
Belvárdgyula határában gyulladt ki egy személygépkocsi.
Kigyulladt egy autó az 57-es főúton, a Baranya vármegyei Belvárdgyula határában szombat éjszaka 22 óra után. A jármű teljes terjedelmében égett, amikor a pécsi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A szakemberek eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat is. Az érintett útszakasz egy időre lezárásra került, de mivel az a személyautó egy autóbuszöbölben állt meg, ezért nem akadályozta a forgalmat.
A Baranya vármegyébe szombat éjszakára megérkező viharok tovább nehezítették a hatóságok munkáját.
