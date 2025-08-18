Hajnali baleset a 6-oson: vadat gázolt egy kisbusz

Baleset történt hétfőn hajnalban Baranya vármegyében, a 6-os úton Pécsváradnál. Információink szerint egy Renault-kisbusz vadat gázolt, a hatóságok már a helyszínen dolgoznak, rengeteg törmelék került az útra.

Nagy ütést kapott a kisbusz eleje.

Forrás: Facebook/Sebességmérés Baranya Vármegye

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.