Szörnyen indul a hét
1 órája
Hajnali baleset a 6-oson: vadat gázolt egy kisbusz
Balesettel indul a hét Baranyában.
Zajlik a műszaki mentés, de a mentők is a helyszínre érkeztek.
Baleset történt hétfőn hajnalban Baranya vármegyében, a 6-os úton Pécsváradnál. Információink szerint egy Renault-kisbusz vadat gázolt, a hatóságok már a helyszínen dolgoznak, rengeteg törmelék került az útra.
Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
