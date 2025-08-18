augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

17°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyen indul a hét

1 órája

Hajnali baleset a 6-oson: vadat gázolt egy kisbusz

Címkék#baleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Facebook#vadgázolás#kisbusz

Balesettel indul a hét Baranyában.

Bama.hu
Hajnali baleset a 6-oson: vadat gázolt egy kisbusz

Zajlik a műszaki mentés, de a mentők is a helyszínre érkeztek.

Forrás: Olvasói fotó

Baleset történt hétfőn hajnalban Baranya vármegyében, a 6-os úton Pécsváradnál. Információink szerint egy Renault-kisbusz vadat gázolt, a hatóságok már a helyszínen dolgoznak, rengeteg törmelék került az útra. 

Nagy ütést kapott a kisbusz eleje.
Forrás: Facebook/Sebességmérés Baranya Vármegye

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu