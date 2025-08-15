Súlyos motorbaleset Mohácson − ezúttal nem egy autós volt a bűnös

A csütörtöki szörnyűségek nem értek véget a tragédiával végződő halálos vonatbalesettel, az esti órákban ugyanis egy motorbaleset történt Mohácson. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ezúttal nem volt külső körülmény, egy segédmotoros rosszul választotta meg a sebességet, és nagyot esett a Baross utcában. Információink szerint a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), Sebő Katalin kommunikációs szervezőtől megtudtuk, hogy a helyszínről egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba.