Hatalmas csattanás

2 órája

Három autó karambolozott a reptér határában, egy sávon halad a forgalom

Bama.hu
Három autó karambolozott a reptér határában, egy sávon halad a forgalom

Illusztráció.

Fotó: SKT Studio

A katasztrófavédelem hivatalos felületén tájékoztatta olvasóit, hogy összeütközött három személyautó az 58-as főút 12-es kilométerénél, Szalánta külterületén. A siklósi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. 

Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

A baleset kapcsán érdeklődtünk a hatóságoknál, amint több információt megtudunk, cikkünket frissítjük!

Frissítés

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben egy ember megsérült. A sérülés fokáról egyelőre nincs információ.

 

