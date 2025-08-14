Hatalmas csattanás
1 órája
Három autó karambolozott a reptér határában, egy sávon halad a forgalom
Illusztráció.
Fotó: SKT Studio
A katasztrófavédelem hivatalos felületén tájékoztatta olvasóit, hogy összeütközött három személyautó az 58-as főút 12-es kilométerénél, Szalánta külterületén. A siklósi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
A baleset kapcsán érdeklődtünk a hatóságoknál, amint több információt megtudunk, cikkünket frissítjük!
Frissítés
Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben egy ember megsérült. A sérülés fokáról egyelőre nincs információ.
