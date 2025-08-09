Az komoly: három bűncselekményért is körözik a „Szép” pécsi férfit

Az 1995-ben Pécsen született Szép Szilárd valósággal halmozza a gaztetteket. Neve nem egy, hanem három különböző bűncselekmény kapcsán is szerepel a körözési nyilvántartásban. Mindegyik ügyben idén februárban adtak ki ellene elfogatóparancsot.

Szép Szilárdot nagy erőkkel keresik

Forrás: police.hu

A Pécsi Törvényszék BV. Csoportja által elrendelt körözések szerint Szép Szilárd a hatóságok szerint kábítószer birtoklása, jármű önkényes elvétele és garázdaság miatt áll körözés alatt. Az elfogatóparancsokat 2025. február 27-én bocsátották ki, ám a férfi azóta is szökésben van.