Hatalmas robbanás Pécsen: óriási lángok csaptak fel (VIDEÓ)

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya és szóvivője, Horváth Nikolett Csilla megkeresésünkre elárulta, hogy szerencsére a lakók idejében észlelték a bajt, több gázpalackot és üzemanyagos kannákat is kivittek az épületből. Hozzájuk 11:45-kor érkezett a bejelentés a tüzeset kapcsán, pár perccel a tűzoltók kiérkezése után sikerült is elzárniuk a lángokat, így azok nem terjedtek át más épületekre. Egy nyári konyha égett, a tüzet 12 óra 20 perc magasságában eloltották, az utómunkálatok pedig jelenleg is zajlanak.

Egy ott lakótól megtudtuk, hogy hatalmas robbanás előzte meg a lángokat (egy gázpalack robbant fel), ezt követően az áramot is lekapcsolták az érintett területen.