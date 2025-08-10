Hihetetlenül felelőtlen, aki tüzet gyújt ebben a melegben

Mint közölték, az ország területén ismét teljesen kiszáradt az aljnövényzet az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken.

Az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjed a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Nőhet továbbá a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek, és nő a tüzek úgynevezett ugrótűz potenciálja is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Aki a tűzgyújtási tilalom szabályait megszegi, 10 ezer forinttól akár egymillió forintos bírságot is kaphat.