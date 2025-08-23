Karambol
1 órája
Ijesztő baleset történt Komlón, mentő is érkezett a helyszínre
A 6543-as út belterületi szakaszán ütközött össze két jármű.
Csúnyán összetört az egyik autó
Egymásba hajtott két gépkocsi Komlón, a Jó Szerencsét utcában – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, a helyszínre mentő is érkezett.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, illetve komlói tudósítónk is a helyszínen van – amint többet megtudunk, frissítjük cikkünket.
FRISSÍTÉS
Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy szemtanúk szerint egy személyautó ütközött bele egy furgonba, ami az elsőbbségadási szabályokat nem tartotta be. Többen azt állítják, hogy a kocsiban ülő sofőrt a mentők szállították el.
