Ijesztő baleset történt Komlón, mentő is érkezett a helyszínre

Egymásba hajtott két gépkocsi Komlón, a Jó Szerencsét utcában – olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak, a helyszínre mentő is érkezett.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, illetve komlói tudósítónk is a helyszínen van – amint többet megtudunk, frissítjük cikkünket.



FRISSÍTÉS

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy szemtanúk szerint egy személyautó ütközött bele egy furgonba, ami az elsőbbségadási szabályokat nem tartotta be. Többen azt állítják, hogy a kocsiban ülő sofőrt a mentők szállították el.

Jelenleg rendőri irányítás mellett halad a forgalom, de várhatóan perceken belül az összetört járműveket elszállítják a helyszínről, és zavartalanul haladhat tovább a közlekedés.