1 órája

Nagy a felháborodás: újra meggyulladt az illegális szemétlerakó

Szinte Pécs egész területéről és a környező falvakból is lehetett látni a sűrű fekete füstöt kedden este. A látványnál talán csak a szag volt rosszabb. Újra meggyulladt a Bogádi úti illegális szemétlerakó.

Tóth Viktória

Egy  ház udvarán felhalmozott, nagy mennyiségű műanyaghulladék égett kedd este Pécsen, a Bogádi úton. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság információi szerint az illegális szemétlerakó több mint háromszáz négyzetméteren égett, a pécsi és komlói hivatásos tűzoltók, illetve a palkonyai önkéntesek oltották el. A tűz másra nem terjedt át, semmit nem veszélyeztetett. A nagy füst miatt a vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor a város több pontján méréseket végzett, ám a lakosságra káros mennyiségű mérgező anyagot nem mutattak ki a levegőben. Személyi sérülés nem történt.

Ég egy illegális szemétlerakó
Újra meggyulladt kedd este az illegális szemétlerakó
Fotó: Löffler Péter

– A helyszínen tartózkodtam az oltás során, 23 óra előtt nem sokkal sikerült eloltania a tűzoltóknak a lángokat. Nehezítette a munkát, hogy a vízpótlás nem ment egyszerűen, valamint az is, hogy rengeteg katasztrófaturista jelent meg a helyszínen. Döbbenten figyeltem, hogy sokan gyerekekkel álltak kint a hatalmas füstben

 – számolt be tapasztalatairól olvasónk.

Mi is a helyszínen jártunk, ahol azt tapasztaltuk, hogy a tűzoltók megfeszített munkával próbálják megfékezni a lángokat.

Az illegális szemétlerakónál keletkezett tüzet oltják
A tűzoltók összehangolt munkájára volt szükség
Fotó: Pécs HTP

A probléma nem újkeletű, csak az elmúlt 1 hétben ez már a harmadik tűzeset itt. Augusztus 3-án is égett az illegális szemét körülbelül 50 négyzetméteren. Majd egy nappal később ismét meggyulladt a lerakat, valamint 2024. tavaszán mintegy 40 bála szemét gyulladt ki a helyszínen. A katasztrófavédelem akkor arról tájékoztatott, hogy préselt műanyagból épített rakat lángolt. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóságának több egysége a komlói vízszállítóval és a palkonyai önkéntesekkel kiegészülve habsugarakkal oltottak.

Nagy a közfelháborodás az illegális szemétlerakóval kapcsolatban

A különböző facebook-csoportokban, és hírportálunk közösségi oldalán is számos komment érkezett az esettel kapcsolatban. Ezek nagy része a felelősségre vonást sürgetné.

Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz

– A műanyag és gumi égéstermékei között ott vannak az aromás szénhidrogének, korom, finompor, melyek rákkeltők. Főleg a dioxinok (PCDD, PCDF). Olyan jó, hogy ezt az ott lakók most szabadon belélegezhetik. Hatóságok azon kívül, hogy eloltják a tüzet vajon tesznek az ellen, hogy ez többet ne forduljon elő?

 – fogalmazott egy kommentelő.

Más pedig ezt írta aggódva: – Nem tudom, hogy ki ez az ember, de végre tehetnének vele valamit! Tavaly is ez volt. Megvárják, míg leégeti a határt vagy a szomszédait? Nem volt tanulságos példa a Mecsek oldalában a tűz?

Bama.hu videó

