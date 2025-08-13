Nagy a felháborodás: újra meggyulladt az illegális szemétlerakó

Egy ház udvarán felhalmozott, nagy mennyiségű műanyaghulladék égett kedd este Pécsen, a Bogádi úton. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság információi szerint az illegális szemétlerakó több mint háromszáz négyzetméteren égett, a pécsi és komlói hivatásos tűzoltók, illetve a palkonyai önkéntesek oltották el. A tűz másra nem terjedt át, semmit nem veszélyeztetett. A nagy füst miatt a vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor a város több pontján méréseket végzett, ám a lakosságra káros mennyiségű mérgező anyagot nem mutattak ki a levegőben. Személyi sérülés nem történt.

Újra meggyulladt kedd este az illegális szemétlerakó

Fotó: Löffler Péter

– A helyszínen tartózkodtam az oltás során, 23 óra előtt nem sokkal sikerült eloltania a tűzoltóknak a lángokat. Nehezítette a munkát, hogy a vízpótlás nem ment egyszerűen, valamint az is, hogy rengeteg katasztrófaturista jelent meg a helyszínen. Döbbenten figyeltem, hogy sokan gyerekekkel álltak kint a hatalmas füstben

– számolt be tapasztalatairól olvasónk.

Mi is a helyszínen jártunk, ahol azt tapasztaltuk, hogy a tűzoltók megfeszített munkával próbálják megfékezni a lángokat.

A tűzoltók összehangolt munkájára volt szükség

Fotó: Pécs HTP

A probléma nem újkeletű, csak az elmúlt 1 hétben ez már a harmadik tűzeset itt. Augusztus 3-án is égett az illegális szemét körülbelül 50 négyzetméteren. Majd egy nappal később ismét meggyulladt a lerakat, valamint 2024. tavaszán mintegy 40 bála szemét gyulladt ki a helyszínen. A katasztrófavédelem akkor arról tájékoztatott, hogy préselt műanyagból épített rakat lángolt. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóságának több egysége a komlói vízszállítóval és a palkonyai önkéntesekkel kiegészülve habsugarakkal oltottak.

Nagy a közfelháborodás az illegális szemétlerakóval kapcsolatban

A különböző facebook-csoportokban, és hírportálunk közösségi oldalán is számos komment érkezett az esettel kapcsolatban. Ezek nagy része a felelősségre vonást sürgetné.