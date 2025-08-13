18 perce
Nagy a felháborodás: újra meggyulladt az illegális szemétlerakó
Szinte Pécs egész területéről és a környező falvakból is lehetett látni a sűrű fekete füstöt kedden este. A látványnál talán csak a szag volt rosszabb. Újra meggyulladt a Bogádi úti illegális szemétlerakó.
Egy ház udvarán felhalmozott, nagy mennyiségű műanyaghulladék égett kedd este Pécsen, a Bogádi úton. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság információi szerint az illegális szemétlerakó több mint háromszáz négyzetméteren égett, a pécsi és komlói hivatásos tűzoltók, illetve a palkonyai önkéntesek oltották el. A tűz másra nem terjedt át, semmit nem veszélyeztetett. A nagy füst miatt a vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor a város több pontján méréseket végzett, ám a lakosságra káros mennyiségű mérgező anyagot nem mutattak ki a levegőben. Személyi sérülés nem történt.
– A helyszínen tartózkodtam az oltás során, 23 óra előtt nem sokkal sikerült eloltania a tűzoltóknak a lángokat. Nehezítette a munkát, hogy a vízpótlás nem ment egyszerűen, valamint az is, hogy rengeteg katasztrófaturista jelent meg a helyszínen. Döbbenten figyeltem, hogy sokan gyerekekkel álltak kint a hatalmas füstben
– számolt be tapasztalatairól olvasónk.
Mi is a helyszínen jártunk, ahol azt tapasztaltuk, hogy a tűzoltók megfeszített munkával próbálják megfékezni a lángokat.
A probléma nem újkeletű, csak az elmúlt 1 hétben ez már a harmadik tűzeset itt. Augusztus 3-án is égett az illegális szemét körülbelül 50 négyzetméteren. Majd egy nappal később ismét meggyulladt a lerakat, valamint 2024. tavaszán mintegy 40 bála szemét gyulladt ki a helyszínen. A katasztrófavédelem akkor arról tájékoztatott, hogy préselt műanyagból épített rakat lángolt. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóságának több egysége a komlói vízszállítóval és a palkonyai önkéntesekkel kiegészülve habsugarakkal oltottak.
Nagy a közfelháborodás az illegális szemétlerakóval kapcsolatban
A különböző facebook-csoportokban, és hírportálunk közösségi oldalán is számos komment érkezett az esettel kapcsolatban. Ezek nagy része a felelősségre vonást sürgetné.
Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz
– A műanyag és gumi égéstermékei között ott vannak az aromás szénhidrogének, korom, finompor, melyek rákkeltők. Főleg a dioxinok (PCDD, PCDF). Olyan jó, hogy ezt az ott lakók most szabadon belélegezhetik. Hatóságok azon kívül, hogy eloltják a tüzet vajon tesznek az ellen, hogy ez többet ne forduljon elő?
– fogalmazott egy kommentelő.
Más pedig ezt írta aggódva: – Nem tudom, hogy ki ez az ember, de végre tehetnének vele valamit! Tavaly is ez volt. Megvárják, míg leégeti a határt vagy a szomszédait? Nem volt tanulságos példa a Mecsek oldalában a tűz?
