Baleset

15 perce

Karambol Baranyában: Autóbusz és személyautó ütközött a faluban

Kaszás Endre
Karambol Baranyában: Autóbusz és személyautó ütközött a faluban

Egy személyautó és egy autóbusz ütközött Romonya belterületén pénteken a délelőtti órákban – jelezték olvasóink.

A Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság ügyeletén megerősítették a baleset hírét. Mint elmondták, az autóbusz és a személyautó koccanása során személyi sérülés nem történt, a forgalom a helyszínelés alatt és azóta is folyamatos és akadálytalan.

 

