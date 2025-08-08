Karambol Baranyában: Autóbusz és személyautó ütközött a faluban

Egy személyautó és egy autóbusz ütközött Romonya belterületén pénteken a délelőtti órákban – jelezték olvasóink.

A Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság ügyeletén megerősítették a baleset hírét. Mint elmondták, az autóbusz és a személyautó koccanása során személyi sérülés nem történt, a forgalom a helyszínelés alatt és azóta is folyamatos és akadálytalan.