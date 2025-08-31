Rendőri intézkedés
1 órája
Karamboloztak a forgalmas pécsi kereszteződésben
Baleset történt vasárnap délután a Pécs Pláza előtti lámpás kereszteződésnél, az ütközésben személyi sérülés nem történt - erősítette meg olvasónk információját a rendőrség.
A kép illusztráció.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Nellia2
Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért volt rendőri intézkedésre volt szükség.
