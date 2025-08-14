38 perce
Elfogatóparancsot adtak ki Kolompár Zoltán ellen, több bűncselekmény kapcsán is körözik
Több bűncselekmény kapcsán is a rendőrség látókörébe került. Kolompár Zoltán körözés alatt áll.
Több bűncselekmény miatt is felelnie kell.
Forrás: MW/Illusztráció
A Pécsi Járásbíróság első ízben 2025. május 30-án garázdaság büntette miatt adott ki körözést Kolompár Zoltán kapcsán, majd július 16-án pénzmosás büntette miatt is elfogatóparancsot is elrendeltek vele szembe. Kolompár Zoltán körözése jelenleg is nagy erőkkel zajlik.
Kolompár Zoltán körözés alatt
Kolompár Zoltán 1996.01.08-án született Pécsen, a 29 éves fiatalember pedig az elmúlt időszakban többször is a hatóságok célkeresztjébe került, ám egyelőre nem találják. Akinek bármilyen tudomása van Kolompár hollétéről, azonnal értesítse a hatóságokat. Egy megosztással is segíthetjük a veszélyes bűnöző rendőrkézre kerülését!
Figyelem! Újra feltűnt az emberkereskedő Baranyában – a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel
Egy másik Kolompár Zoltánt is keresnek
A baon.hu számolt be róla, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság még 2024. január 8-án adott ki körözést egy bajai születésű Kolompár Zoltánnal kapcsolatban, kábítószer-kereskedelem miatt.