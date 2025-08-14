augusztus 14., csütörtök

Nagy erőkkel keresik

38 perce

Elfogatóparancsot adtak ki Kolompár Zoltán ellen, több bűncselekmény kapcsán is körözik

Több bűncselekmény kapcsán is a rendőrség látókörébe került. Kolompár Zoltán körözés alatt áll.

Elfogatóparancsot adtak ki Kolompár Zoltán ellen, több bűncselekmény kapcsán is körözik

Több bűncselekmény miatt is felelnie kell.

A Pécsi Járásbíróság első ízben 2025. május 30-án garázdaság büntette miatt adott ki körözést Kolompár Zoltán kapcsán, majd július 16-án pénzmosás büntette miatt is elfogatóparancsot is elrendeltek vele szembe. Kolompár Zoltán körözése jelenleg is nagy erőkkel zajlik.

kolompár Zoltán körözés
Kolompár Zoltán körözés alatt.
Kolompár Zoltán körözés alatt

Kolompár Zoltán 1996.01.08-án született Pécsen, a 29 éves fiatalember pedig az elmúlt időszakban többször is a hatóságok célkeresztjébe került, ám egyelőre nem találják. Akinek bármilyen tudomása van Kolompár hollétéről, azonnal értesítse a hatóságokat. Egy megosztással is segíthetjük a veszélyes bűnöző rendőrkézre kerülését!

Egy másik Kolompár Zoltánt is keresnek

A baon.hu számolt be róla, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság még 2024. január 8-án adott ki körözést egy bajai születésű Kolompár Zoltánnal kapcsolatban, kábítószer-kereskedelem miatt. 

A bajai Kolompár Zoltán is vétett a törvény ellen.
