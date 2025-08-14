Elfogatóparancsot adtak ki Kolompár Zoltán ellen, több bűncselekmény kapcsán is körözik

A Pécsi Járásbíróság első ízben 2025. május 30-án garázdaság büntette miatt adott ki körözést Kolompár Zoltán kapcsán, majd július 16-án pénzmosás büntette miatt is elfogatóparancsot is elrendeltek vele szembe. Kolompár Zoltán körözése jelenleg is nagy erőkkel zajlik.

Forrás: police.hu

Kolompár Zoltán 1996.01.08-án született Pécsen, a 29 éves fiatalember pedig az elmúlt időszakban többször is a hatóságok célkeresztjébe került, ám egyelőre nem találják. Akinek bármilyen tudomása van Kolompár hollétéről, azonnal értesítse a hatóságokat. Egy megosztással is segíthetjük a veszélyes bűnöző rendőrkézre kerülését!