Újabb bandára csaptak le

1 órája

Ez nem egy akciófilm és nem is gyakorlat – kommandósok lepték el Szigetvárt (VIDEÓ)

A Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai a napokban fogták el azt az öt férfit, akik hosszabb ideje marihuánával kereskedtek a térségben.

Újabb bandára csaptak le a kommandósok Szigetváron.

Augusztus 5-én, a Delta program keretében a szigetvári nyomozók a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével tartottak akciót, amely során egy drávafoki, három nagydobszai és egy csertői férfit állítottak elő – számolt be róla a police.hu. A nyomozás során kiderült, hogy a csertői férfi otthonában marihuánát termesztett és értékesített, míg az egyik nagydobszai férfi lakásán több mint egy kilogramm kábítószert találtak.

A rendőrök három fogyasztót is kihallgattak gyanúsítottként, akik kábítószer birtoklása miatt felelnek. Az öt díler ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás, és közülük négy férfi letartóztatását a járásbíróság elrendelte. A teljes vásárlói kör feltérképezése jelenleg is folyamatban van.

 

