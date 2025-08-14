augusztus 14., csütörtök

ROADPOL SPEED

6 órája

Közel 2000 gyorshajtót csíptek nyakon egy hét alatt a rendőrök

Címkék#rendőrség#gépjármű#figyelem#készülék#helyzet

Augusztus 4-10. között zajlott a ROADPOL SPEED, azaz a gyorshajtók kiszűrése, amely során a sebességmérő készülékek több mint 70 ezer gépjárművet ellenőriztek.

Bama.hu
Közel 2000 gyorshajtót csíptek nyakon egy hét alatt a rendőrök

Fotó: Bencsik Adam

A járművezetők közel 2000 esetben szegték meg a megengedett legnagyobb sebesség betartására vonatkozó jogszabályi előírásokat – írja Facebook-oldalán a Baranya vármegyei rendőrség.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy hosszú évek óta a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, amely számos esetben tragikus kimenetelű helyzetet teremt. Kérünk minden közlekedőt, hogy legyen partnerünk a balesetek megelőzésében! 

– hívják fel a figyelmet.

 

