ROADPOL SPEED
1 órája
Közel 2000 gyorshajtót csíptek nyakon egy hét alatt a rendőrök
Augusztus 4-10. között zajlott a ROADPOL SPEED, azaz a gyorshajtók kiszűrése, amely során a sebességmérő készülékek több mint 70 ezer gépjárművet ellenőriztek.
Fotó: Bencsik Adam
A járművezetők közel 2000 esetben szegték meg a megengedett legnagyobb sebesség betartására vonatkozó jogszabályi előírásokat – írja Facebook-oldalán a Baranya vármegyei rendőrség.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy hosszú évek óta a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, amely számos esetben tragikus kimenetelű helyzetet teremt. Kérünk minden közlekedőt, hogy legyen partnerünk a balesetek megelőzésében!
– hívják fel a figyelmet.
