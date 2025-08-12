augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek munka

3 órája

Le a kalappal! Életeket mentett a pécsi rendőr!

Címkék#tűz#mentés#Pécsi Rendőrkapitányság#Varga Milán

Két idős ember életét is megmentette Varga Milán őrmester.

Bama.hu
Le a kalappal! Életeket mentett a pécsi rendőr!

A hős életmentő.

Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Egy kigyulladt ingatlanból menekített ki két idős embert Varga Milán, a Pécsi Rendőrkapitányság őrmestere - számolt be róla a zsaruhirek.hu. A helyszínre elsőként érkező rendőr előbb a 78 éves férfit kísérte biztonságba, majd a bent rekedt, sérült 77 éves feleségét is kisegítette az égő épületből.

Nem habozott

Az udvaron talált, bottal járó idős férfit kézen fogva az utcára vezette. Majd kiderült, hogy a feleség még bent van az épületben. A tűz miatt a bejárat használhatatlan volt, az őrmester a szomszéd telkéről átmászva jutott be. A 77 éves, asszony mindkét keze megégett, amikor megpróbálta eloltani a tüzet. Varga Milán óvatosan felsegítette, majd a lenyomott kerítésen át kísérte ki és vezette a mentőkhöz. A nőt másodfokú égési sérülésekkel kórházba szállították. A tűz feltételezhetően egy gázrózsával alágyújtott bográcsnál keletkezett, egy hangos durranást követően – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

Ezúton is gratulálunk az őrmester munkájához!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu