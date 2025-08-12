Le a kalappal! Életeket mentett a pécsi rendőr!

Egy kigyulladt ingatlanból menekített ki két idős embert Varga Milán, a Pécsi Rendőrkapitányság őrmestere - számolt be róla a zsaruhirek.hu. A helyszínre elsőként érkező rendőr előbb a 78 éves férfit kísérte biztonságba, majd a bent rekedt, sérült 77 éves feleségét is kisegítette az égő épületből.

Nem habozott

Az udvaron talált, bottal járó idős férfit kézen fogva az utcára vezette. Majd kiderült, hogy a feleség még bent van az épületben. A tűz miatt a bejárat használhatatlan volt, az őrmester a szomszéd telkéről átmászva jutott be. A 77 éves, asszony mindkét keze megégett, amikor megpróbálta eloltani a tüzet. Varga Milán óvatosan felsegítette, majd a lenyomott kerítésen át kísérte ki és vezette a mentőkhöz. A nőt másodfokú égési sérülésekkel kórházba szállították. A tűz feltételezhetően egy gázrózsával alágyújtott bográcsnál keletkezett, egy hangos durranást követően – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

Ezúton is gratulálunk az őrmester munkájához!