augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A belvárosban történt a galiba

1 órája

Lerobbant a városnéző kisvonat Pécsen

Címkék#útszakasz#Pécsi Kisvonat#menetrend#mozdony#Corso Hotel

A 48-as tér közelében.

Bama.hu

Műszaki meghibásodás miatt az út szélén, a Koller utcában áll a Pécsi Kisvonat, a Corso Hotel közelében. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történhetett, a mozdony felnyitott motorháztetővel áll, utasok már nem tartózkodnak a járműben, amely nem képez forgalmi akadályt, de figyelni kell a haladásra az érintett útszakaszon.

A mai kisvonat menetrend szerinti utolsó járata 17 órakor indult.

Olvasói fotó 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu