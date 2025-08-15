A belvárosban történt a galiba
1 órája
Lerobbant a városnéző kisvonat Pécsen
A 48-as tér közelében.
Műszaki meghibásodás miatt az út szélén, a Koller utcában áll a Pécsi Kisvonat, a Corso Hotel közelében. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történhetett, a mozdony felnyitott motorháztetővel áll, utasok már nem tartózkodnak a járműben, amely nem képez forgalmi akadályt, de figyelni kell a haladásra az érintett útszakaszon.
A mai kisvonat menetrend szerinti utolsó járata 17 órakor indult.
