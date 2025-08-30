Megcsúszott egy kisbusz Siklósnál, ketten utaztak benne

Az érintett 5711-es úton félpályán haladt a forgalom. A műszaki mentést a siklósi hivatásos tűzoltók végezték.

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a kisbuszban ketten utaztak, a baleset során szerencsére személyi sérülés nem történt. Az útszakasz azóta ismét teljes szélességében járható.