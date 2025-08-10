Megcsúszott egy kocsi a szerpentinnél

Vasárnap történt baleset Baranyában, a mánfai elágazásnál: információink szerint az út melletti füves területen kötött ki egy személygépjármű.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban tájékoztatta hírportálunkat. Mint mondták, a személygépjármű letért az útról, nekiment a szalagkorlátnak, de nem sérült meg senki.