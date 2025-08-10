Pedig nem is esett...
52 perce
Megcsúszott egy kocsi a szerpentinnél
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Cobalt S-Elinoi
Vasárnap történt baleset Baranyában, a mánfai elágazásnál: információink szerint az út melletti füves területen kötött ki egy személygépjármű.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban tájékoztatta hírportálunkat. Mint mondták, a személygépjármű letért az útról, nekiment a szalagkorlátnak, de nem sérült meg senki.
