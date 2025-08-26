augusztus 26., kedd

Megint?

2 órája

Messziről látszott a hatalmas füst a pécsi belvárosban

A pécsi belvárosból, délután öt óra után nem sokkal komoly füstöt jeleztek olvasóink – akkora volt a füst, hogy az a város számos pontjáról jól látható volt.

Bama.hu
Ezért megpróbáltunk utánajárni, hogy mi történhetett. Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: a Rákóczi úton tuják és füves terület égett. A pécsi hivatásos tűzoltók hamar eloltották, másra nem terjedt át.

 

 

