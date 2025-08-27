augusztus 27., szerda

Őrült szerda

3 órája

Mi jöhet még ma? Nyergesvontató tört zúzott Pécsen, vezetékek fekszenek az úttesten

A lakók megpróbálták lefotózni a kamiont, ami a károkozás után eltűnt a helyszínről.

Bama.hu
A szakemberek már a helyszínen dolgoznak.

Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület

Tájékoztatjuk a Vasasi lakosokat, hogy a Vashíd buszmegállónál, illetve a Csarnok közben egy nyerges vontató kidöntött egy tartóoszlopot, minek következtében a vezeték az útra esett. Azonnal intézkedtünk a megfelelő szervek felé, jelenleg várjuk a hibaelhárítást! Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan óvatosan közlekedjenek ezeken a területen!

− adta hírül a Mecsekszabolcs-Somogy-Hird-Vasas Településrészi Testület Hivatalos Facebook-oldala.

Azonnal reagáltak a vészhelyzetre.
Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület

A lakóknak sikerült megörökíteniük a feltételezett elkövetőt is, aki azonnal elhajtott a helyszínről, a fotót ide kattintva lehet megtekinteni. 

 

