3 órája
Mi jöhet még ma? Nyergesvontató tört zúzott Pécsen, vezetékek fekszenek az úttesten
A lakók megpróbálták lefotózni a kamiont, ami a károkozás után eltűnt a helyszínről.
A szakemberek már a helyszínen dolgoznak.
Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület
Tájékoztatjuk a Vasasi lakosokat, hogy a Vashíd buszmegállónál, illetve a Csarnok közben egy nyerges vontató kidöntött egy tartóoszlopot, minek következtében a vezeték az útra esett. Azonnal intézkedtünk a megfelelő szervek felé, jelenleg várjuk a hibaelhárítást! Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan óvatosan közlekedjenek ezeken a területen!
− adta hírül a Mecsekszabolcs-Somogy-Hird-Vasas Településrészi Testület Hivatalos Facebook-oldala.
A lakóknak sikerült megörökíteniük a feltételezett elkövetőt is, aki azonnal elhajtott a helyszínről, a fotót ide kattintva lehet megtekinteni.