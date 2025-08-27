Mi jöhet még ma? Nyergesvontató tört zúzott Pécsen, vezetékek fekszenek az úttesten

Tájékoztatjuk a Vasasi lakosokat, hogy a Vashíd buszmegállónál, illetve a Csarnok közben egy nyerges vontató kidöntött egy tartóoszlopot, minek következtében a vezeték az útra esett. Azonnal intézkedtünk a megfelelő szervek felé, jelenleg várjuk a hibaelhárítást! Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan óvatosan közlekedjenek ezeken a területen!