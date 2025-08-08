Lesodródott egy autó a forgalmas baranyai útról – torlódás alakult ki, mentő is érkezett

Lesodródott az útról egy személyautó a Somberket és Mohácsot összekötő, 5606-os út 2-es és 3-as kilométerszelvénye között. A balesethez a véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Információink szerint nem történt súlyos sérülés. Megkerestük az illetékes hatóságokat is, további információk esetén frissítjük cikkünket.