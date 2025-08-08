augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb baleset

58 perce

Lesodródott egy autó a forgalmas baranyai útról – torlódás alakult ki, mentő is érkezett

Címkék#útszakasz#baleset#út#személyautó#Mohács

Újabb baleset rázta meg Baranyát augusztus 8-án, péntek délután. Az esetről a Katasztrófavédelem tett közzé tájékoztatást. Lesodródott az útról egy autó Somberek és Mohács között. Az 5606-os úton félpályán halad a forgalom.

Bama.hu
Lesodródott egy autó a forgalmas baranyai útról – torlódás alakult ki, mentő is érkezett

Ezekben az esetekben érnek ki leggyorsabban a mentők

Fotó: MW

Lesodródott az útról egy személyautó a Somberket és Mohácsot összekötő, 5606-os út 2-es és 3-as kilométerszelvénye között. A balesethez a véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Információink szerint nem történt súlyos sérülés. Megkerestük az illetékes hatóságokat is, további információk esetén frissítjük cikkünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu