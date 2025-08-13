Na ne! Itt az újabb tűz, most Sellyére vonultak ki – FRISSÍTÉS

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírporálunkat, hogy a tűz a lakóház tetejének egy részét is érintette. Ezért lakosságvédelmi intézkedésre szükség lesz.

A tűz keletkezésének okát jelenleg nem lehet tudni. A lakók nem tartózkodtak otthon, személyi sérülés nem történt.