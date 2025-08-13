augusztus 14., csütörtök

Baj van

15 órája

Na ne! Itt az újabb tűz, most Sellyére vonultak ki – FRISSÍTÉS

Egy lakóház melléképülete gyulladt ki Sellyén szerda délután.

Tóth Viktória


Forrás: Olvasói fotó

Egy lakóház tizenhat négyzetméteres melléképülete, illetve annak tetőszerkezete égett Sellyén, a Vasút utcában. A sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, amelyek nem terjedtek át a lakóházra. A munkálatok közben két gázpalackot találtak az épületben, egyiket sem érte hőhatásszámolt be az esetről a katasztrófavédelem.

Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírporálunkat, hogy a tűz a lakóház tetejének egy részét is érintette. Ezért lakosságvédelmi intézkedésre szükség lesz.

A tűz keletkezésének okát jelenleg nem lehet tudni. A lakók nem tartózkodtak otthon, személyi sérülés nem történt.

 

