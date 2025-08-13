15 órája
Na ne! Itt az újabb tűz, most Sellyére vonultak ki – FRISSÍTÉS
Egy lakóház melléképülete gyulladt ki Sellyén szerda délután.
Forrás: Olvasói fotó
Egy lakóház tizenhat négyzetméteres melléképülete, illetve annak tetőszerkezete égett Sellyén, a Vasút utcában. A sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, amelyek nem terjedtek át a lakóházra. A munkálatok közben két gázpalackot találtak az épületben, egyiket sem érte hőhatás – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.
Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz
FRISSÍTÉS:
A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírporálunkat, hogy a tűz a lakóház tetejének egy részét is érintette. Ezért lakosságvédelmi intézkedésre szükség lesz.
A tűz keletkezésének okát jelenleg nem lehet tudni. A lakók nem tartózkodtak otthon, személyi sérülés nem történt.