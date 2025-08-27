augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragikus szerda

3 órája

Nagy a baj: elgázoltak egy biciklist Pécsen, súlyosan megsérült

Címkék#kamion#nap#Országos Mentőszolgálat#sofőr

Tovább folytatódik a sötét szerda: újabb baleset, ezúttal súlyos sérüléssel.

Bama.hu
Nagy a baj: elgázoltak egy biciklist Pécsen, súlyosan megsérült

Helyszínelés a Kürt utcában.

Forrás: Olvasói fotó

Elgázoltak egy biciklist Pécsen, a Kürt utcában szerda délután − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk, hogy a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, vélhetően csonttörése van. Állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, ahonnan megerősítették információinkat. 

Borzasztó ez a nap

Ez már a sokadik baleset a szerdai nap során Baranya vármegyében, korábban egy kamion és egy személyautó ütközött Pécsen, előtte pedig Versend térségében egy 80 éves sofőr hajtott bele hátulról egy szalmabálákat szállító teherautóba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu