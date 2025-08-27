Nagy a baj: elgázoltak egy biciklist Pécsen, súlyosan megsérült

Elgázoltak egy biciklist Pécsen, a Kürt utcában szerda délután − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk, hogy a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, vélhetően csonttörése van. Állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, ahonnan megerősítették információinkat.

Borzasztó ez a nap

Ez már a sokadik baleset a szerdai nap során Baranya vármegyében, korábban egy kamion és egy személyautó ütközött Pécsen, előtte pedig Versend térségében egy 80 éves sofőr hajtott bele hátulról egy szalmabálákat szállító teherautóba.