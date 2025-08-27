1 órája
Nagy a baj: elgázoltak egy biciklist Pécsen, súlyosan megsérült
Tovább folytatódik a sötét szerda: újabb baleset, ezúttal súlyos sérüléssel.
Helyszínelés a Kürt utcában.
Forrás: Olvasói fotó
Elgázoltak egy biciklist Pécsen, a Kürt utcában szerda délután − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk, hogy a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, vélhetően csonttörése van. Állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, ahonnan megerősítették információinkat.
Borzasztó ez a nap
Ez már a sokadik baleset a szerdai nap során Baranya vármegyében, korábban egy kamion és egy személyautó ütközött Pécsen, előtte pedig Versend térségében egy 80 éves sofőr hajtott bele hátulról egy szalmabálákat szállító teherautóba.
Ez már kegyetlen: kamion csattant össze autóval a Zsolnay negyednél