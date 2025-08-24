Nagy a baj: súlyosan megsérült egy motoros Vokánynál, mentőhelikopter is érkezett

Vasárnap délután öt óra körül közlekedési baleset történt Vokány és Siklós között – tájékoztatta lapunkat a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy motoros egy kerékpárost előzött, amikor eddig tisztázatlan okból elesett.

Úgy tudjuk, hogy a sofőrt a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Olvasóink elmondása szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A rendőrség a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat elterelték. Az útzár néhány órával később megszűnt, a közlekedés ismét zavartalanul halad.