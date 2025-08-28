54 perce
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerda éjszaka pécsi belvárosba (FOTÓ+VIDEÓ)
Épp arra járó olvasónk információi szerint bolti lopás történhetett, ám kiderült, hogy más miatt érkeztek ki a rendőrök.
Négy rendőrautó érkezett szerda este 21 óra körül a Felsőmalom utca végén található Tom Markethez. Egy helyszínen tartózkodó olvasónk szerint bolti lopás történhetett, emiatt vonulhattak ki nagy erőkkel a szervek, ám a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy más okból érkeztek a helyszínre.
Nem lenne meglepő a lopási kísérlet
Olvasónk, aki rendszeresen jár az ominózus üzletben elmondta, hogy az eladókon is látszik, hogy gyakran meggyűlik a bajuk azzal, hogy figyelni tudják a vásárlókat. A bolt kialakítása ugyanis úgy van megoldva, hogy van benne egy alsó és egy földszinti rész is, utóbbin található a kassza. Kiderült azonban, hogy nem bolti lopás miatt igyekezett a helyszínre a rendőrség nagy erőkkel, hanem egy üvöltöző és kukákat döntögető férfi miatt kellett intézkedniük, aki ellen meg is tették a megfelelő intézkedéseket.
Ismerős a sztori? Nem véletlenül
Alig pár hete számoltunk be arról, hogy szintén a Felsőmalom utcában rongált meg valaki szemeteseket és ordítozott, felkeltve ezzel éjszaka a környéken lakókat.
Éjjeli őrjöngés Pécsen − trágárul ordítozott majd rongált egy férfi a belvárosban (FOTÓK)
Bama.hu videó
- Így vélekednek a pécsiek a Tisza Párt adózási tervéről! (VIDEÓ)
- Nem jár büntetőpont ezért az óriási felelőtlenségért, de jókora bírság igen (VIDEÓ)
- Történelmi eseményen vett részt Gera Zoltán korábbi csapatánál (galéria+videó)
- Három nap mese és játék a Zsolnay Negyedben – ilyen volt a Szamárfül Fesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Eldőlt: kié lett a legszebb fürt Pécsen? (GALÉRIA ÉS VIDEÓ)