Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerda éjszaka pécsi belvárosba (FOTÓ+VIDEÓ)

Épp arra járó olvasónk információi szerint bolti lopás történhetett, ám kiderült, hogy más miatt érkeztek ki a rendőrök.

Bama.hu
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerda éjszaka pécsi belvárosba (FOTÓ+VIDEÓ)

Négy rendőrautó érkezett szerda este 21 óra körül a Felsőmalom utca végén található Tom Markethez. Egy helyszínen tartózkodó olvasónk szerint bolti lopás történhetett, emiatt vonulhattak ki nagy erőkkel a szervek, ám a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy más okból érkeztek a helyszínre.

Több egységet is bevetettek a pécsi rendőrök.

Nem lenne meglepő a lopási kísérlet

Olvasónk, aki rendszeresen jár az ominózus üzletben elmondta, hogy az eladókon is látszik, hogy gyakran meggyűlik a bajuk azzal, hogy figyelni tudják a vásárlókat. A bolt kialakítása ugyanis úgy van megoldva, hogy van benne egy alsó és egy földszinti rész is, utóbbin található a kassza. Kiderült azonban, hogy nem bolti lopás miatt igyekezett a helyszínre a rendőrség nagy erőkkel, hanem egy üvöltöző és kukákat döntögető férfi miatt kellett intézkedniük, aki ellen meg is tették a megfelelő intézkedéseket. 

Ismerős a sztori? Nem véletlenül

Alig pár hete számoltunk be arról, hogy szintén a Felsőmalom utcában rongált meg valaki szemeteseket és ordítozott, felkeltve ezzel éjszaka a környéken lakókat.

 

